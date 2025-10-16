Universal Monsters | A volte ritornano
“To a new world of gods and monsters!” Brinda il dottor Pretorius, alzando un becher di gin nel film The Bride of Frankenstein. Questa celebre esclamazione inaugura, simbolicamente, un mondo nuovo popolato da creature leggendarie. Un pantheon di mostri che gli Studios Universal Pictures scatenarono sul grande schermo a partire dagli anni Trenta. Forgiando un mito horror destinato a vivere per generazioni, come i traumi personali che quelle creature raccontavano. Mostri sul grande schermo. Una doppia tavola di Universal Monster: Dracula (James Yinion Iv, Martin Simmonds saldaPress) I “Mostri Universal”: Dracula, Frankenstein, la Mummia, l’Uomo Invisibile, il Lupo Mannaro e altri, non sono semplicemente personaggi cinematografici, ma icone culturali intramontabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it
