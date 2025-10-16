Anziani più protetti: il 21-valente rafforza lo scudo anti-pneumococcoAkanji Inter, zero dubbi sul riscatto: sarà il primo acquisto del ...Molina alla Juve: è lui l’obiettivo primario per potenziare la fascia ...In Campania Cirielli candida Sangiuliano: “Giusto che torni in gioco”Udine, parole pesanti e istituzioni sotto accusaAngelina Mango, ritorno a sorpresa con il nuovo albumManildo: «Stefani promette ciò che la Lega ha bocciato per 15 anni»‘Discoteca’ all’aperto di notte al parco della Pellerina di Torino: ...La Promo Natale triplica: tre mesi di abbonamento TPL urbano a 20 euroCampagna Amica oggetto di studio della Boston UniversityRosignano, tre pistole detenute senza autorizzazione: due denunciatiEsploriamo l’Ohio post nucleare nella nuova espansione di Fallout 76: ...Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 19 ottobre 2025: ...Milano, blitz antidroga in via Ugolini: tre arresti, shaboo nascosto ...Minaccia con un coltello il padre della ex e manda il video alla ...Il Leoncavallo proverà a comprare la sua sede di via Watteau: ...Sanità, cosa c’è nella legge di bilancio tra assunzioni di ...Cimici asiatiche, perché ci invadono e come eliminarleBonelli rispolvera la patrimoniale e chiama a raccolta gli alleati: ...Napoli, Gutierrez da brividi: il suo messaggio fa impazzire i tifosiGiambruno e le foto cancellate: avete fatto in tempo a vederle? Ecco ...Blu Basket Bergamo, Andrea Loro convocato dalla Nazionale ItalianaReazioni dei residenti al trasferimento di William e Kate a Forest ...Terre rare, l’Europa batte un colpo contro la Cina. E gioca di sponda ...Lorenzo Sonego piega in due set Kovacevic e approda ai quarti di ...Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi calaApre a Bari il guardaroba solidale di Progetto Arca e InConTraIl Dirigente Arte: “Occupazioni discutibili, ma io sono io e gli ...Bilancio pluriennale Ue: la Commissione Ue sotto pressione su tre ...Cosa sappiamo su Welcome to Derry, il prequel di It firmato da HBOGaza, il valico di Rafah resta chiuso: “Sarà aperto più avanti”. Alta ...Da TikTok alle passerelle, lo smokey classico destrutturato e ...Nelle nuove puntate della serie turca Enver spende per sbaglio i ...Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna ...Aurora Ramazzotti, il tenero dialogo con il figlio in aereoHorrorWorld: dal 17 ottobre il terrore arriva a EdenlandiaCalciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. ...Gravina su EURO 2032: «San Siro? Non è a norma per gli Europei. Ecco ...Agente Lukaku: “Romelu aveva bisogno del Napoli”Marocco in finale al Mondiale Under 20: il ct imita Van Gaal e fa ...A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia, l’ira di ...Vent’anni fa in Calabria la ‘ndrangheta uccise Fortugno. Mattarella: ...Strage dei carabinieri a Verona, domani i funerali con Mattarella e ...Casa, requisizioni, penali, censimenti. “Giustizia abitativa”? No, ...Gli orrori della guerra negli occhi dei bambini di Gaza: a Roma la ...Cazzullo “disperato” che Cabrini apprezzi Meloni. “Quanto ...“Ho il nome più lungo al mondo, ci vogliono 6 pagine sui documenti ...Le accuse della Croce Rossa al cestista Vildoza: “Ha ostacolato la ...Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini: “Era un raggio di sole”Rino Logiacco, in arte The Jacket , Poeta contemporaneo, scrittore e ...Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti: ...Il parlamento greco approva la possibilità di giornate lavorative di ...Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri ...Il piccolo Comune che rischia il default per nove pitbull: “Ci ...Dimarco meglio di De Bruyne: il rapporto del CIES non lascia dubbiInfortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa ...Kim Juve: due grandi ostacoli frenano il possibile approdo in ...Fine vita, 55enne affetta da Sla: c’è il dispositivo per ...Salmo arriva al PalaSele: il 18 ottobre tappa a Eboli per il World ...Trovato in possesso di materiale pedopornografico: arrestato 77enneTamponamento a catena in via Scalabrini a Como: soccorso un uomo di ...Schianto frontale tra due auto a Gaiano, due feriti in ospedale: uno ...Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 17 ...Costi aumentati e incertezze sul tracciato, salta la ciclovia tra il ...«Noi di Borghetto abbandonati: alta velocità, tir incastrati e ...Dalla Rassegna del tartufo a Pecorara alla Fiera di San Fiorenzo: gli ...«Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti, si trovi una ...Botte, minacce e terrore continui: marito violento in carcereEducazione sessuale, Daniele Novara: «Escluderla da scuola fa solo il ...Una rotatoria all'"incrocio della morte" che collega San Severo a San ...Al Teatro di Cestello lo spettacolo "Si vede che era destino"La Fondazione Architetti Firenze organizza l'itinerario "Sulle tracce ...Halloween party al VividoAl Vivido il party "Stile autentico"Sanità, il monito: "L'Alto Savio non può pagare i tagli del governo, ...Officina abusiva utilizzata come 'discarica': scattano i sigilliHalloween con Lucilla: la star dei bambini arriva a BolognaJazz & Sour: il jazz in vetrina da SemmMorano contro Petracca per le offese al centrodestra irpino: ...Conto alla rovescia per “Il Nero di Bagnoli” 2025: al via il 17 ...Forbidden fruit 2, replica puntata del 16 ottobre in streaming | ...Sciopero 17 ottobre 2025, a rischio la raccolta rifiuti in tutta ...Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa: ecco caramé dopo ...Il video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino ...La crisi del vino fa tremare anche la California. E adesso si fa ...Son riusciti a rinviare la plastic tax e la sugar tax anche questa ...Camarda: “Bruciato tappe all’occhio di tutti. Stando con i più grandi ...Palper Rouler: il massaggio che scolpisce e restituisce ...L’Indonesia punta sui J-10 cinesi. Le ragioni della sceltaCosa lega Artico e Indo-Pacifico. Parla FormentiniLIVE Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro in ...La Ruota della Fortuna: è arrivato il celebre scrittore Dan BrownAddio glow, benvenuto dark. La tendenza beauty dell’autunno è ...ComoLake, Crosetto: “Fare massa critica per proteggere filiera ...ComoLake, Miscusi: “Ia non sostituirà medici, la sanità ne sta ...Calcaterra (Fondazione Return): “Creiamo modelli per la gestione del ...Comolake, Moricca (PagoPa): “50% popolazione adulta italiana usa app ...Odella (Bonduelle Italia): “La nostra azione per bene del pianeta e ...Gender gap nel dolore cronico, Istisan: “Su 10 pazienti 6 sono donne”Gaza, identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da ...Vildoza-choc, la stella della Virtus Bologna aggradisce una sanitaria ...Barletta, sequestrati oltre 100mila capi contraffattiEsplosione di Calenzano: stop alla distribuzione di carbiranto nel ...Regione: Petracca attacca, Morano ribatte: “Caduta di stile”Nestlé, 16mila posti di lavoro in meno entro due anni. "Decisioni ...Gaza, la trincea del cibo: 600 camion contro la fame, ma Rafah resta ...Nord Stream, il legale di Kuznietsov loda l’indipendenza della ...Napoli DevFest 2025, 1.000 partecipanti per una Fiera Developer & ...“Senza Ipocrisia”: al Teatro Bracco l’omaggio a una dea di Napoli. ...A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di ...The Prestige, firma Nolan (con magica apparizione)Sempio, contattato Taormina: porta in faccia dell'avvocatoRimond realizza il progetto del nuovo Fao MuNe a RomaPagelle TV n.22/2025Ben - Rabbia Animale: ecco il primo trailer italiano dell'horror con ...La forza di una donna Anticipazioni 17 ottobre 2025: Sirin pedinata. ...“Non la voteremo”. Il governo si spacca: l’annuncio che spiazza ...La magia dell'autunno torna in piazza: il grande ritorno della “Festa ...Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione ...Pisa, la Ing. Ferrari sarà il “general contractor” del nuovo Pisa ...Smartphone Xiaomi 15T Pro, la nostra provaRinofima: Uomo scozzese ha ‘caso gravissimo’ di polipo nasaleFondi, inaugurazione del nuovo chiosco-bar al mercato copertoRoma-Inter, probabili formazioni: dal dubbio Angelino alla trequarti, ...Dopo 65 anni di irriverenza, Il Vernacoliere si ferma: “Aspettiamo ...Il Tre annuncia il nuovo album Anima nera, sarà un viaggio ...Pisa-Verona (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, ...Alfa Romeo Tonale Q4: come va su strada la versione plug-in hybridUfficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico ...Fofana e lo scudetto: "Non deve dircelo Allegri, ci pensiamo da soli. ...Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 17 Ottobre 2025Garlasco, Sempio revoca l’avvocato Lovati: possibili progetti con ...Zaniolo svela: «Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray, con Mourinho ...Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande ...Ci scrive Elisabetta BelloniTg Green 16 ottobre – Meno inquinamento e più risparmio grazie ...Esplosione di Castel d'Azzano, silenzio dei fratelli Ramponi davanti ...Sondrio: terminata la riasfaltatura del primo tratto di via LusardiLa strada distrutta di Centocelle esaspera i residenti: "Qui è ...Festa di Halloween in piazza con 'Stregami Pisa'Mercato straordinario: chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni NordLuminara patrimonio culturale immateriale Unesco, al via l'iter per ...Sciopero del 17 ottobre: possibili ritardi nella raccolta dei rifiutiLavori al mercato Vascone in ritardo, il Comune dà l'ultimatum e ...Fango e detriti sulla Provinciale dopo l'acquazzone, la Città ...Messina Street Food Fest, concerti e percorsi gastronomici in ...Auto sui marciapiedi, pedoni in strada: "Ho paura a uscire con il ...Livorno | Scuole d'infanzia, dal 3 novembre ecco il prolungamento ...Centrale del Caleotto, Forza Italia replica al PD: "Dichiarazioni che ...Sgm, pagamento sosta tariffata e ticket con le nuove funzionalità ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trovato in possesso di materiale pedopornografico: arrestato 77enne

Trovato in possesso di materiale pedopornografico: arrestato 77enne

A Teggiano la Polizia postale ha fatto scattare le manette per un 77enne per materiale pedoporgraf... ► salernotoday.it

Pisa Verona (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Pisa Verona (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A e uno dei due match che aprono la settima giornat... ► infobetting.com

Dopo 65 anni di irriverenza, Il Vernacoliere si ferma: “Aspettiamo tempi migliori”

Dopo 65 anni di irriverenza, Il Vernacoliere si ferma: “Aspettiamo tempi migliori”

Una pagina di storia del giornalismo satirico italiano si appresta a chiudersi. Il Vernacoliere, st... ► cultweb.it

Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi

Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi

Monza,  16 ottobre 2025 – La serenità delle ultime due settimane ha riportato anche un moderato ent... ► sport.quotidiano.net

Napoli DevFest 2025, 1.000 partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale

Napoli DevFest 2025, 1.000 partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale

La quinta edizione del Napoli DevFest, ospitata alla Città della Scienza, ha superato ogni aspettati... ► 2anews.it

Gaza, la trincea del cibo: 600 camion contro la fame, ma Rafah resta blindato. 100 tonnellate dall’Italia

Gaza, la trincea del cibo: 600 camion contro la fame, ma Rafah resta blindato. 100 tonnellate dall’Italia

Seicento camion carichi di cibo e carburante stanno attraversando il Sinai per aggirare il varco bl... ► ilfogliettone.it

Rino Logiacco, in arte The Jacket , Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale, nel catalogo a colori Platinun della serie “Artisti e Poeti del terzo Millennio”

Rino Logiacco, in arte The Jacket , Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale, nel catalogo a colori Platinun della serie “Artisti e Poeti del terzo Millennio”

Vibo Valentia – Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale Rino Rosario Logiacco, conosci... ► laprimapagina.it

Pagelle TV n.22/2025

Pagelle TV n.22/2025

10 Monster 3 Ci vogliono grande sfrontatez... ► davidemaggio.it

Kim Juve: due grandi ostacoli frenano il possibile approdo in bianconero. Dentro alla trattativa per il difensore del Bayern Monaco

Kim Juve: due grandi ostacoli frenano il possibile approdo in bianconero. Dentro alla trattativa per il difensore del Bayern Monaco

di Redazione JuventusNews24Kim Juve: due ostacoli rallentano la strada per il possibile approdo in b... ► juventusnews24.com

Ufficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell

Ufficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell'Empoli

Per l'allenatore è un ritorno sulla panchina toscana dopo la promozione in A ottenuta al termine del... ► gazzetta.it

Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie

Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: tre nomi per la fascia destra a gennaio. Qual è i... ► juventusnews24.com

«Noi di Borghetto abbandonati: alta velocità, tir incastrati e assenza di segnali»

«Noi di Borghetto abbandonati: alta velocità, tir incastrati e assenza di segnali»

La chiusura per manutenzione del ponte sul Nure sta inevitabilmente avendo un notevole impatto su ... ► ilpiacenza.it

Officina abusiva utilizzata come

Officina abusiva utilizzata come 'discarica': scattano i sigilli

 I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, unitamente ad appartenenti al Nuc... ► casertanews.it

The Prestige, firma Nolan (con magica apparizione)

The Prestige, firma Nolan (con magica apparizione)

THE  PRESTIGE Sky  Suspense ore  21 Con Hugh  Jackman, Christian Bale   e Scarlett  Johansson. Regi... ► liberoquotidiano.it

Barletta, sequestrati oltre 100mila capi contraffatti

Barletta, sequestrati oltre 100mila capi contraffatti

La guardia di finanza di Barletta Andria Trani ha sequestrato oltre 100mila capi di abbigliamento co... ► tgcom24.mediaset.it

A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano

A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano

Un nuovo weekend a Città della Scienza nel segno di Luca Giordano con laboratori dove le diverse dis... ► 2anews.it

Mercato straordinario: chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni Nord

Mercato straordinario: chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni Nord

Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa nella gi... ► pisatoday.it

Fofana e lo scudetto: "Non deve dircelo Allegri, ci pensiamo da soli. Che gioia sarebbe..."

Fofana e lo scudetto: "Non deve dircelo Allegri, ci pensiamo da soli. Che gioia sarebbe..."

Il centrocampista del Milan a Sky: "In questo club dobbiamo pensare ogni anno al titolo, ma ci sono ... ► gazzetta.it

Gaza, il valico di Rafah resta chiuso: “Sarà aperto più avanti”. Alta tensione per la mancata restituzione dei corpi

Gaza, il valico di Rafah resta chiuso: “Sarà aperto più avanti”. Alta tensione per la mancata restituzione dei corpi

Roma, 16 ottobre 2025 – Sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di Rafah al t... ► quotidiano.net

Cosa lega Artico e Indo Pacifico. Parla Formentini

Cosa lega Artico e Indo Pacifico. Parla Formentini

Il Comitato Artico della Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato i propri lavori co... ► formiche.net

Il Leoncavallo proverà a comprare la sua sede di via Watteau: “La nostra storia non può essere condotta altrove”

Il Leoncavallo proverà a comprare la sua sede di via Watteau: “La nostra storia non può essere condotta altrove”

Il Leoncavallo ha comunicato con una nota il suo tentativo di acquistare la sede storica di Via Wat... ► fanpage.it

Cosa sappiamo su Welcome to Derry, il prequel di It firmato da HBO

Cosa sappiamo su Welcome to Derry, il prequel di It firmato da HBO

Roma, 16 ottobre 2025 – Cresce l’attesa per Welcome to Derry, la serie HBO ambientata nell’universo... ► quotidiano.net

Palper Rouler: il massaggio che scolpisce e restituisce consapevolezza corporea

Palper Rouler: il massaggio che scolpisce e restituisce consapevolezza corporea

Life&People.it | Nell’epoca contemporanea, il concetto di benessere si fonde profondamente con ... ► lifeandpeople.it

Calciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. Le ultime novità

Calciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. Le ultime novità

Calciomercato Parma: Mateo Pellegrino incanta, ma il club blinda il suo gioiello Il protagonista as... ► calcionews24.com

Sempio, contattato Taormina: porta in faccia dell

Sempio, contattato Taormina: porta in faccia dell'avvocato

Il noto penalista Carlo Taormina sarebbe stato contattato dal team legale di Andrea Sempio, il giov... ► liberoquotidiano.it

La strada distrutta di Centocelle esaspera i residenti: "Qui è diventato pericoloso attraversare"

La strada distrutta di Centocelle esaspera i residenti: "Qui è diventato pericoloso attraversare"

Una strada che si sta sbriciolando, tra buche e avvallamenti che rendono pericoloso sia l’attraver... ► romatoday.it

Esplosione di Calenzano: stop alla distribuzione di carbiranto nel deposito Eni

Esplosione di Calenzano: stop alla distribuzione di carbiranto nel deposito Eni

Dopo il disastro del 9 dicembre 2024 a Calenzano in cui hanno perso lavita 5 operai, Il deposito ca... ► firenzepost.it

Sanità, il monito: "L

Sanità, il monito: "L'Alto Savio non può pagare i tagli del governo, sindaco non sia spettatore passivo"

Documento congiunto diffuso dal Pd di Bagno di Romagna e dal gruppo consigliare ‘Insieme per Bagno... ► cesenatoday.it

Agente Lukaku: “Romelu aveva bisogno del Napoli”

Agente Lukaku: “Romelu aveva bisogno del Napoli”

Le parole dell’agente dell’attaccante belga. Federico Pastorello, agente dell’attaccante del ... ► forzazzurri.net

Pisa, la Ing. Ferrari sarà il “general contractor” del nuovo Pisa Training Centre

Pisa, la Ing. Ferrari sarà il “general contractor” del nuovo Pisa Training Centre

Pisa, 16 ottobre 2025 - Con un passaggio definito “fondamentale” nel percorso verso la realizzazio... ► lanazione.it

“Ho il nome più lungo al mondo, ci vogliono 6 pagine sui documenti per metterlo tutto. Al mio matrimonio il prete ci ha messo 20 minuti a leggerlo tutto”: l’incredibile storia di Laurence Watkins

“Ho il nome più lungo al mondo, ci vogliono 6 pagine sui documenti per metterlo tutto. Al mio matrimonio il prete ci ha messo 20 minuti a leggerlo tutto”: l’incredibile storia di Laurence Watkins

Il suo primo, ambizioso piano per entrare nel Guinness dei Primati era trovare una compagna alta me... ► ilfattoquotidiano.it

Il Tre annuncia il nuovo album Anima nera, sarà un viaggio introspettivo

Il Tre annuncia il nuovo album Anima nera, sarà un viaggio introspettivo

Il Tre annuncia il suo nuovo album Anima Nera, ecco i temi trattati, il progetto anticipa il tour ... ► spettacolo.eu

Angelina Mango, ritorno a sorpresa con il nuovo album

Angelina Mango, ritorno a sorpresa con il nuovo album

«Ho scritto quindici canzoni +1». Poi una carrellata di foto che la ritraggono sorridente e impegna... ► lettera43.it

Da TikTok alle passerelle, lo smokey classico destrutturato e leggermente “bagnato” trasforma la tristezza in bellezza autentica

Da TikTok alle passerelle, lo smokey classico destrutturato e leggermente “bagnato” trasforma la tristezza in bellezza autentica

C’è una bellezza nascosta e più potente nelle crepe. Dopo anni in cui il mondo del beauty ha insegu... ► iodonna.it

«Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti, si trovi una soluzione»

«Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti, si trovi una soluzione»

«Alcuni studenti residenti nella frazione di Saliceto, frequentanti il polo scolastico “Mattei” di... ► ilpiacenza.it

Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri così alti”

Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri così alti”

Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri così alti” – Il panorama politi... ► tvzap.it

Zaniolo svela: «Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray, con Mourinho un rapporto bellissimo. Ora l’obiettivo…»

Zaniolo svela: «Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray, con Mourinho un rapporto bellissimo. Ora l’obiettivo…»

di Redazione Inter News 24Le parole di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, sulla sua carriera c... ► internews24.com

Fondi, inaugurazione del nuovo chiosco bar al mercato coperto

Fondi, inaugurazione del nuovo chiosco bar al mercato coperto

Fondi, 16 ottobre 2025 – È partito il countdown per l’inaugurazione del nuovo chiosco bar presso il... ► ilfaroonline.it

Infortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa filtra

Infortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa filtra

di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro i... ► internews24.com

Giambruno e le foto cancellate: avete fatto in tempo a vederle? Ecco la verità scomoda che c’è dietro

Giambruno e le foto cancellate: avete fatto in tempo a vederle? Ecco la verità scomoda che c’è dietro

Sembrava il segnale definitivo: Andrea Giambruno pronto a uscire allo scoperto con la sua nuova com... ► donnapop.it

Akanji Inter, zero dubbi sul riscatto: sarà il primo acquisto del 2026, le cifre

Akanji Inter, zero dubbi sul riscatto: sarà il primo acquisto del 2026, le cifre

di Redazione Inter News 24Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato d... ► internews24.com

Auto sui marciapiedi, pedoni in strada: "Ho paura a uscire con il bimbo sul passeggino"

Auto sui marciapiedi, pedoni in strada: "Ho paura a uscire con il bimbo sul passeggino"

“Non si può rischiare la vita semplicemente passeggiando”. Inizia così lo sfogo di una nostra lett... ► messinatoday.it

Calcaterra (Fondazione Return): “Creiamo modelli per la gestione del rischio”

Calcaterra (Fondazione Return): “Creiamo modelli per la gestione del rischio”

(Adnkronos) – "Sono fiducioso che ci sia una reale e consistente inversione di tendenza o quantomeno... ► periodicodaily.com

Fango e detriti sulla Provinciale dopo l

Fango e detriti sulla Provinciale dopo l'acquazzone, la Città Metropolitana invita alla massima prudenza

Nel corso delle ultime 24 ore, la fascia ionica del Messinese è stata interessata da precipitazion... ► messinatoday.it

Al Vivido il party "Stile autentico"

Al Vivido il party "Stile autentico"

Venerdì 17 ottobre al Vivido Firenze va in scena il party “Stile autentico”. Una cena che canta, u... ► firenzetoday.it

Jazz & Sour: il jazz in vetrina da Semm

Jazz & Sour: il jazz in vetrina da Semm

Un nuovo modo di vivere il festival, tra jazz e contaminazioni. Dal 9 ottobre al 16 novembre torna... ► bolognatoday.it

Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 19 ottobre 2025: ospiti e news | Spoiler

Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 19 ottobre 2025: ospiti e news | Spoiler

Tutto pronto per la quarta ed attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anti... ► superguidatv.it

Vent’anni fa in Calabria la ‘ndrangheta uccise Fortugno. Mattarella: “La Repubblica si inchina dinanzi alla sua figura”

Vent’anni fa in Calabria la ‘ndrangheta uccise Fortugno. Mattarella: “La Repubblica si inchina dinanzi alla sua figura”

Vent’anni fa, proprio durante le primarie del Pd, davanti a un seggio, a Locri, Franco Fortugno, v... ► secoloditalia.it

La Ruota della Fortuna: è arrivato il celebre scrittore Dan Brown

La Ruota della Fortuna: è arrivato il celebre scrittore Dan Brown

Grande sorpresa per il pubblico de La Ruota della Fortuna Ieri sera su Canale 5, grande sorpresa p... ► 361magazine.com

Napoli, Gutierrez da brividi: il suo messaggio fa impazzire i tifosi

Napoli, Gutierrez da brividi: il suo messaggio fa impazzire i tifosi

Arrivato in estate dopo un lungo stop, Miguel Gutiérrez sta diventando una delle note più liete del... ► spazionapoli.it

Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala

Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del D... ► oasport.it

Il video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza

Il video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza

Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è sta... ► fanpage.it

A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia, l’ira di Fratelli d’Italia: “Inaccettabile, intervenga Schillaci”

A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia, l’ira di Fratelli d’Italia: “Inaccettabile, intervenga Schillaci”

A undici anni in preda a una crisi di astinenza da ludopatia e probabilmente intossicato da cocain... ► secoloditalia.it

Blu Basket Bergamo, Andrea Loro convocato dalla Nazionale Italiana

Blu Basket Bergamo, Andrea Loro convocato dalla Nazionale Italiana

Bergamo. C’è anche l’ala della Blu Basket Bergamo Andrea Loro tra i venti convocati dal nuovo commi... ► bergamonews.it

HorrorWorld: dal 17 ottobre il terrore arriva a Edenlandia

HorrorWorld: dal 17 ottobre il terrore arriva a Edenlandia

Tempo di lettura: 3 minutiI prossimi tre fine settimana di Edenlandia saranno all’insegna del terr... ► anteprima24.it

Cazzullo “disperato” che Cabrini apprezzi Meloni. “Quanto conformismo, neanche fosse Giovanna d’Arco” (video)

Cazzullo “disperato” che Cabrini apprezzi Meloni. “Quanto conformismo, neanche fosse Giovanna d’Arco” (video)

“Perfino Antonio Cabrini”….Aldo Cazzullo è sgomento che un grande calciatore, eroe del Mundial di ... ► secoloditalia.it

Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del Moby Dick Festival

Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del Moby Dick Festival

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del M... ► lanazione.it

In Campania Cirielli candida Sangiuliano: “Giusto che torni in gioco”

In Campania Cirielli candida Sangiuliano: “Giusto che torni in gioco”

Sarà della partita anche Maria Rosaria Boccia: candidata con Bandecchi The post In Campania Ciriell... ► lidentita.it

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 17 a domenica 19 ottobre

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 17 a domenica 19 ottobre

I concerti del festival Piano City Napoli, Festa di Piedigrotta in scena al Trianon Viviani, la mo... ► napolitoday.it

Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti: lei tenta di riconquistarlo!

Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti: lei tenta di riconquistarlo!

Sembra che Lucia Ilardo non si sia arresa e voglia riconquistare Rosario Guglielmi. Ecco cosa succed... ► comingsoon.it

Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 17 Ottobre 2025

Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 17 Ottobre 2025

Paolo Fox Oroscopo di Venerdì 17 Ottobre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno pe... ► webmagazine24.it

Una rotatoria all

Una rotatoria all'"incrocio della morte" che collega San Severo a San Paolo di Civitate e Torremaggiore: partiti i lavori

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione stradale all'incrocio tra la Sp 142 (ex Ss16 Ter) ... ► foggiatoday.it