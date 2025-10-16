United Rugby Championship Treviso a Edimburgo in cerca di conferme

Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso sarà impegnata all’Hive Park di Edimburgo contro gli scozzesi, andando a caccia del terzo successo consecutivo e il primo lontano da Monigo. Per i ragazzi di Calum MacRae l’occasione di trovare conferme importanti dopo la bella vittoria contro i Lions. Dopo il ko iniziale a Galway contro il Connacht, infatti, la Benetton Treviso ha ottenuto due successi casalinghi, trovando soprattutto contro i sudafricani un buon equilibrio tra una difesa di livello e un attacco letale. Le quattro mete di Louis Lynagh sono state emblematiche di come il lavoro stia iniziando a pagare per i veneti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship, Treviso a Edimburgo in cerca di conferme

Leggi anche questi approfondimenti

Home Game Week Round Four BKT United Rugby Championship DHL Stormers Sabato 18 Ottobre ?20:45 ?Stadio Lanfranchi, Parma Streaming @skysport Biglietti in vendita su TicketOne #WeAreZebre #BKTURC #ZEBVSTO - facebook.com Vai su Facebook

United Rugby Championship, Treviso a Edimburgo in cerca di conferme - Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso sarà impegnata all’Hive Park di Edimburgo contro gli ... Secondo oasport.it

United Rugby Championship: Treviso doma e domina i Lions con 4 mete di Lynagh - Terzo turno dell’United Rugby Championship e allo stadio Monigo sono scese in campo la Benetton Treviso e i Lions. Si legge su oasport.it

Benetton rugby a caccia del bis, ecco la formazione che sfiderà i Lions - Come estremo torna titolare Rhyno Smith, come ala destra è confermato Louis Lynagh, mentre come ala sinistra rientra in campo Ignacio Mendy ... trevisotoday.it scrive