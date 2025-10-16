United Rugby Championship le Zebre Parma ospitano gli Stormers e vanno a caccia del terzo successo
Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma tornano al Lanfranchi, dove ospiteranno i sudafricani Stormers in una sfida di vertice del torneo. La franchigia federale, infatti, ha ottenuto due successi – prima del ko dell’ultimo turno – mentre gli Stormers sono primi in classifica con tre vittorie sin qui. Il pesante ko per 24-0 in casa degli Ospreys ha s pento un po’ gli entusiasmi in casa Zebre Parma, che però tra le mura amiche ha già conquistato due vittorie importanti e sogna un tris per restare nella zona nobile della classifica. Ma sarà dura contro degli Stormers che hanno esordito con un netto 35-0 contro Leinster, per poi imporsi 26-10 proprio contro gli Ospreys e, lo scorso weekend, demolendo in trasferta gli Scarlets per 34-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Home Game Week Round Four BKT United Rugby Championship DHL Stormers Sabato 18 Ottobre ?20:45 ?Stadio Lanfranchi, Parma Streaming @skysport Biglietti in vendita su TicketOne #WeAreZebre #BKTURC #ZEBVSTO - facebook.com Vai su Facebook
