Un’isola di teatro festival a Ustica la comicità palermitana fra tradizione e stand up
Dopo il successo della prima edizione, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre torna all'Auditorium comunale di Ustica “Un’isola di teatro festival”, la rassegna che porta sull’isola del Palermitano il teatro comico nelle sue forme più vive e contemporanee. L’edizione autunnale del 2025, intitolata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sabato 18– ore 17.30 Visita guidata al Ghetto Ebraico & Isola Tiberina Tra Teatro di Marcello, Fontana delle Tartarughe, sinagoghe, piazze nascoste e leggende sul Tevere al tramonto. 15€ – 2 ore di storia, memoria e meraviglia Accessibile – Animali - facebook.com Vai su Facebook
"misiddia" di Antonio Pandolfo, la nuova data a Ustica - Annullato lo scorso lunedì per le avverse condizioni meteo che hanno impedito all'attore Antonio Pandolfo di recarsi sull'isola di Ustica, “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura, ideato ... palermotoday.it scrive
Edoardo Purgatori: 'Racconto Ustica diversamente da papà' - (di Laura Valentini) Un recital di poesie che lo vede protagonista per il secondo anno consecutivo presso il Museo per la Memoria di Ustica, a Bologna: è l'impegno che Edoardo Purgatori si prepara ad ... Da ansa.it