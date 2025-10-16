UniCredit e Terre Cevico | accordo per la crescita delle aziende associate

UniCredit e Terre Cevico hanno sottoscritto un accordo di filiera per agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola di Lugo nell’accesso alle risorse che la banca mette a disposizione per rafforzare le potenzialità di sviluppo della catena produttiva, supportando la realizzazione di investimenti funzionali alla crescita. A tal fine, infatti, UniCredit rende disponibili consulenza specializzata, formazione, prodotti e soluzioni specifiche in grado di coprire le esigenze di liquidità su tutta la filiera a supporto degli investimenti finalizzati ai processi di adeguamento tecnologico e della transizione ESG. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - UniCredit e Terre Cevico: accordo per la crescita delle aziende associate

News recenti che potrebbero piacerti

https://beverfood.com/terre-cevico-unicredit-accordo-sostenere-viticoltori/… #Unicredit e Terre Cevico, nuovo #Accordo per sostenere la crescita delle aziende vitivinicole associate #FilieraVinoItaliano #FilieraVitivinicola #FormazioneVini #TerreCevico - X Vai su X

operazione utile taccuinocentese.it BOLOGNA: GRAZIE AL FONDO CARTA ETICA UNICREDIT, UN NUOVO ECOGRAFO PER IL POTENZIAMENTO DELLA PREVENZIONE MOBILE DI FONDAZIONE ANT…. https://taccuinocentese.it/bologna-grazie-al-fondo- - facebook.com Vai su Facebook

UniCredit e Terre Cevico: accordo per la crescita delle aziende associate - Per agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola di Lugo nell’accesso alle risorse che la banca mette a disposizione . Scrive msn.com

Filiera vitivinicola: UniCredit e Terre Cevico siglano un accordo per sostenere la crescita delle aziende associate In evidenza - UniCredit e Terre Cevico hanno sottoscritto un accordo di filiera per agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola di Lugo nell’accesso alle risorse che la banca mette a disposizione per ra ... gazzettadellemilia.it scrive