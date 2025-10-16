UniCredit e Terre Cevico | accordo per la crescita delle aziende associate

UniCredit e Terre Cevico hanno sottoscritto un accordo di filiera per agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola di Lugo nell’accesso alle risorse che la banca mette a disposizione per rafforzare le potenzialità di sviluppo della catena produttiva, supportando la realizzazione di investimenti funzionali alla crescita. A tal fine, infatti, UniCredit rende disponibili consulenza specializzata, formazione, prodotti e soluzioni specifiche in grado di coprire le esigenze di liquidità su tutta la filiera a supporto degli investimenti finalizzati ai processi di adeguamento tecnologico e della transizione ESG. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

