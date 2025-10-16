Unico dilemma | si gonfierà? I dubbi dell' attrice espressi alla sua hairstylist

Nuovo hair look per Luisa Ranieri. L’attrice ha debuttato con un taglio di capelli tutto nuovo sul red carpet de La Vita Va Così, in occasione del red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, al via mercoledì 15 ottobre. Luisa Ranieri, il bob mosso e un timore comune: «Si gonfierà?». Luisa Ranieri ha detto addio alle sue maxi lunghezze, a vantaggio di un sofisticato bob portato mosso. A realizzare il cambio look, Domenica Ricciardi, hair stylist Cotril. Luisa Ranieri con il suo nuovo taglio di capelli alla Festa del Cinema di Roma (Getty Images). Un taglio che a Luisa Ranieri dona moltissimo, anche se l’attrice ha un dubbio, condiviso con i fan in una Storia su Instagram: «Che dici, si gonfiano?», ha chiesto alla Ricciardi, pensando al momento in cui dovrà fare da sola la piega. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Unico dilemma: si gonfierà? I dubbi dell'attrice espressi alla sua hairstylist

