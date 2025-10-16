UNICEF | in Italia oltre un bambino su 4 è in sovrappeso 1 su 10 è obeso

Il quadro della malnutrizione tra i minori si sta modificando rapidamente. Secondo l’UNICEF, l'obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di squilibrio nutrizionale tra i bambini e gli adolescenti. Oggi, a livello globale, circa 188 milioni di giovani tra i 5 e i 19 anni vivono con questa condizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

