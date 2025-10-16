UNICEF Giornata Mondiale Alimentazione | 391 milioni di bambini fra i 5 e i 19 anni in sovrappeso 

UNICEF: l’obesità infantile supera il sottopeso a livello globale. 16 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’UNICEF ricorda che quest’anno l’obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando 1 bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni. In Italia più di 1 bambino su 4 è in condizioni di sovrappeso, mentre 1 su 10 è in condizioni di obesità. Questi bambini sono esposti al rischio di malattie potenzialmente letali. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it