UNICEF Giornata Mondiale Alimentazione | 391 milioni di bambini fra i 5 e i 19 anni in sovrappeso
UNICEF: l’obesità infantile supera il sottopeso a livello globale. 16 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’UNICEF ricorda che quest’anno l’obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando 1 bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni. In Italia più di 1 bambino su 4 è in condizioni di sovrappeso, mentre 1 su 10 è in condizioni di obesità. Questi bambini sono esposti al rischio di malattie potenzialmente letali. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Giornata mondiale del lavaggio delle mani #UNICEF #GlobalHandwashingDay - X Vai su X
Giornata intensa e ricca di emozioni. Iniziativa voluta da Anna Giulia Mannarino, Consigliera del Comune di Castrolibero. All'incontro hanno partecipato anche referenti dell'UNICEF. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale dell'alimentazione: se la fame è usata come arma di guerra - Focus.it - Nella Giornata mondiale dell'alimentazione si allontana l'obiettivo di sconfiggere la fame globale: ci arriveremo (forse) nel 2137. Come scrive focus.it
16 ottobre, Giornata dell’alimentazione: quando il cibo diventa un problema - Produzione agroalimentare, sprechi e malnutrizione sono per la Sinu le sfide urgenti da affrontare ... Lo riporta lanazione.it
Giornata mondiale dell’alimentazione, le storie di povertà nei Paesi ‘ricchi’: “Salto il pasto per pagare le medicine” - le storie di chi vive l'insicurezza alimentare in Italia: donne, anziani e adolescenti tra rinunce e vergogna ... Da ilfattoquotidiano.it