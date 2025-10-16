Un’esperienza diretta concreta e formativa | i ragazzi di Techne in visita alla Polizia Locale
I ragazzi di Techne sono stati in visita alla sede della Polizia locale di Forlì in via Punta di Ferro dove sono stati accolti dal comandante Claudio Festari, dal vice comandante Andrea Gualtieri e da una decina di agenti in rappresentanza del corpo. Durante l’incontro, i ragazzi di Laborando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
“So molto bene, per esperienza diretta, quanto un artista possa essere o sentirsi fragile nel momento in cui si trova in studio davanti a un microfono. Anche il più esperto e navigato degli artisti può attraversare momenti di dubbio che, se non gestiti bene, pos - facebook.com Vai su Facebook
Lezione frontale non più adeguata, insegnare attraverso l’esperienza diretta, didattica immersiva. Una scuola che si apre al mondo - X Vai su X