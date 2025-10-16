Undici medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo | un avvio di stagione da campioni

La nuova stagione agonistica si apre nel migliore dei modi per il Centro Taekwondo Arezzo, che torna sul tatami conquistando undici medaglie interregionali tra Roma e Giugliano in Campania. La società guidata dal Maestro Andrea Rescigno ha infatti raccolto quattro ori, tre argenti e due bronzi al torneo Eterna Urbe di Roma, a cui si aggiungono due bronzi ottenuti al Campionato Interregionale Campania. A Roma, nella prestigiosa cornice del torneo Eterna Urbe – che ha visto la partecipazione di ventuno squadre provenienti da sette regioni italiane – gli aretini si sono distinti conquistando il quarto posto assoluto nella classifica generale della categoria KidsCadetti. 🔗 Leggi su Lortica.it

