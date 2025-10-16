Un' autocisterna contenente mosto d' uva si ribalta in A14 traffico in tilt nel tratto anconetano dell' autostrada
ANCONA – Incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, attorno alle 17.30, al chilometro 218 in direzione Bologna tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord. Un’autocisterna contenente mosto d’uva si è ribaltata in seguito allo scoppio di un pneumatico. La squadra dei vigili del fuoco dorici ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Una cisterna contenente 24mila litri di acido cloridrico in forma liquida è ferma nel parcheggio dei mezzi pesanti, all’esterno del casello dell’A14 di Fano, a causa di una perdita. L’allarme è scattato poco prima delle 8 del mattino, quando l’autista del tir, mentre - facebook.com Vai su Facebook
Autocisterna si ribalta in A14, il mosto d'uva invade la strada: tratto chiuso, 3km di coda tra Ancona sud e Ancona nord - 30 di oggi, 16 ottobre, per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, al chilometro 218 in direzione ... Come scrive msn.com