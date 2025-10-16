Un' autocisterna contenente mosto d' uva si ribalta in A14 traffico in tilt nel tratto anconetano dell' autostrada

ANCONA – Incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, attorno alle 17.30, al chilometro 218 in direzione Bologna tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord. Un’autocisterna contenente mosto d’uva si è ribaltata in seguito allo scoppio di un pneumatico. La squadra dei vigili del fuoco dorici ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

