Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa Valbisagno
Il municipio bassa Valbisagno ha approvato una mozione che prevede l’esposizione pubblica della bandiera palestinese, quella permanente della pace e, in particolare, l’intitolazione di una via o piazza alle "Vittime in Palestina". L’atto è stato votato ieri, 15 ottobre 2025, su proposta del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ridiamo speranza agli animali in Palestina, aiutaci a donare sacchi di cibo a Betlemme La guerra in Medio Oriente sta mietendo milioni di vittime, non solo umane. Sono centinaia gli animali randagi e sfollati che non ricevono cure. Grazie a una prima raccol - facebook.com Vai su Facebook
Genova intitola una via alle 'Vittime in Palestina' - Genova intitola una via alle 'Vittime in Palestina'. ansa.it scrive
Il Municipio Bassa Valbisagno intitolerà una via o piazza alle “Vittime di Palestina” - Ieri il Consiglio municipale della Bassa Valbisagno ha approvato, su proposta di Avs e con il sostegno di tutta la maggioranza, una mozione che impegna l’amministrazione a esporre pubblicament ... Da msn.com
Dal balcone del Municipio di Ivrea la bandiera della Palestina - Dopo mesi di richieste ignorate, l’Amministrazione accoglie l’appello del presidio per la pace e di Giorgio Franco: un gesto simbolico che diventa segno politico. Riporta giornalelavoce.it