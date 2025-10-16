Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa Valbisagno

Il municipio bassa Valbisagno ha approvato una mozione che prevede l’esposizione pubblica della bandiera palestinese, quella permanente della pace e, in particolare, l’intitolazione di una via o piazza alle "Vittime in Palestina". L’atto è stato votato ieri, 15 ottobre 2025, su proposta del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

