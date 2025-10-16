– Nel corso della notte, le forze armate russe hanno portato a termine un attacco massiccio contro le infrastrutture energetiche del gas in Ucraina. Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo, l’operazione sarebbe una risposta agli “attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili sul territorio della Federazione Russa” e si inserisce in una strategia volta a colpire settori considerati vitali per il funzionamento del complesso militare-industriale del Paese. Gli attacchi alla rete energetica sono sempre più al centro della guerra, con la Russia che mira a ridurre la capacità di resistenza ucraina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Una tempesta di fuoco". Attacco spaventoso, pioggia di missili all'improvviso