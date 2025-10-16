Una svastica è comparsa nel Campidoglio a Washington il caso imbarazza i repubblicani | è la punta di un iceberg?

Una bandiera americana alterata per includere l’immagine di una svastica è stata trovata esposta nell’ufficio del deputato repubblicano Dave Taylor dell’Ohio, situato nel prestigioso Cannon Building del complesso congressuale. Ora, la polizia di Washington indaga. L’immagine incriminata è emersa durante una riunione virtuale e mostra la bandiera appuntata a quella che sembra essere la parete di un cubicolo, proprio dietro Angelo Elia, uno dei membri dello staff di Taylor. La bandiera presenta linee rosse e bianche alterate a formare una svastica, simbolo universalmente associato al nazismo e all’odio razziale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

