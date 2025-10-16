Una Storia Unica Banco del Mutuo Soccorso Of New Trolls Le Orme e Bernardo Lanzetti sul palco del Geox
Arriva un annuncio di importanza storica per i fan del progressive rock italiano: il 21 marzo 2026 sul palco del Gran Teatro Geox di Padova saliranno, per la prima volta assieme, Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls, Le Orme e Bernardo Lanzetti per un concerto imperdibile e raccontare "Una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
