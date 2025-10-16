Una settimana di screening oncologici gratuiti ai Gigli

Campi Bisenzio (Firenze), 16 ottobre 2025 – Ottobre è il mese della prevenzione. Sappiamo quanto sia importante compiere “buoni gesti” per mantenere il benessere del nostro organismo e monitorare eventuali cambiamenti: l’appuntamento con gli screening per la prevenzione oncologica è uno di questi. Il tema della prevenzione trova sempre grande attenzione presso il centro commerciale I Gigli, da sempre sensibile a iniziative volte a rendere accessibili i servizi fondamentali per la salute delle persone. Per questo motivo, dal 18 al 24 ottobre, la parte esterna di Corte Tonda ospiterà lo spazio “Dì di sì agli screening oncologici”, aperto a tutti i cittadini residenti in Toscana, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una settimana di screening oncologici gratuiti ai Gigli

