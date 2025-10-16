Una sentenza dice che si può multare chi lega la bici a un palo

Il Consiglio di Stato, respingendo un ricorso della Fiab contro il Comune di Cagliari, di fatto indica la cattiva strada a tutte quelle amministrazioni che intendono multare chi lega biciclette . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una sentenza dice che si può multare chi lega la bici a un palo

Altre letture consigliate

Sentenza definitiva. "Mai stato segno di pentimento" dice Rosamaria Cordì "ma giustizia è fatta". Il giorno dopo la condanna all'ergastolo per Susanna Brescia, per l'omicidio del compagno Vincenzo Cordì, al nostro tg parla la sorella dell'uomo. https://www.rain - facebook.com Vai su Facebook

Autovelox, a Bologna la sentenza che fa discutere: «Multa valida anche se non è omologato, basta l'approvazione» - La multa per eccesso di velocità è valida anche quando rilevata da autovelox solo «approvati» dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche «omologati». Riporta corrieredibologna.corriere.it