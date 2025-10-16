Una sentenza dice che si può multare chi lega la bici a un palo

Il Consiglio di Stato, respingendo un ricorso della Fiab contro il Comune di Cagliari, di fatto indica la cattiva strada a tutte quelle amministrazioni che intendono multare chi lega biciclette . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

