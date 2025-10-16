Una scuola primaria su 2 senza mensa Medie e superiori | poche palestre e aule informatiche Articolo 49 presenta i nuovi progetti

Nel nostro Paese il 53% delle scuole primarie è ancora privo di mensa. Le difficoltà si accentuano in particolare al Sud, dove la copertura è molto più bassa rispetto alle regioni settentrionali. In alcune province, come quella di Ragusa, il servizio è praticamente assente: solo 3 istituti su 100 ne sono dotati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

