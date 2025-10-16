Una ' piazza d' arti' nell' ex Caserma Rossani via libera al progetto del nuovo spazio pubblico

Il disegno della nuova area verde prevede la realizzazione di una vera e propria piazza dedicata al tempo libero e all’aggregazione. È stata pubblicata questa mattina, sull’Albo pretorio comunale, la determina con la quale si aggiudica alla Dodi Moss srl il servizio di ingegneria e architettura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

