Una nuova luce | Rodriguez e Moser abbracciano Clara Isabel

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno accolto la loro primogenita: Clara Isabel Moser è venuta alla luce mercoledì 15 ottobre 2025. La notizia è arrivata con un annuncio sui social, accompagnato da scatti in bianco e nero che raccontano un'emozione senza filtri e una dedica che mette al centro la forza della mamma e la .

Cecilia Rodriguez, prima foto da mamma con Clara Isabel al seno: Ignazio Moser “La definizione di amore” - Nella prima foto da mamma Cecilia Rodriguez "sfida" il tabù dell'allattamento, mostrandosi mentre tiene la piccola Clara Isabel attaccata al ... Lo riporta fanpage.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser accolgono la loro piccola Clara Isabel con gioia - Scopri l'emozionante nascita di Clara Isabel, la primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una dolce notizia che ha catturato l'attenzione dei fan e degli amanti del gossip. notizie.it scrive

“Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia è qualcosa che auguro di provare a tutti”: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori di Clara - "La tua mamma è la donna più forte del mondo": il dolce annuncio di Ignazio Moser per la nascita della figlia avuta con Cecilia ... ilfattoquotidiano.it scrive