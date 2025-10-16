Una nuova generazione di libri tra narrativa e scoperta delle città

È arrivata in Italia una nuova collana di guide di grandi città del mondo che rivoluziona il modo di concepire l’idea del libro da viaggio. Bon Voyage, così è intitolata, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una nuova generazione di libri tra narrativa e scoperta delle città

Approfondisci con queste news

Goodyear presenta KMAX GEN-3, ecco la nuova generazione di pneumatici per camion - X Vai su X

Ecco com'è fatta e cine va la nuova generazione del Suv dei Quattro Anelli - facebook.com Vai su Facebook

Transeuropa cerca scrittori under25 di seconda-terza generazione - A 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli, Transeuropa lancia una iniziativa editoriale dedicata ai nuovi scrittori e scrittrici italiani under 25 di seconda e terza generazione. ansa.it scrive

Castaldo e la generazione perduta da Hendrix alla rivoluzione - GINO CASTALDO, IL RAGAZZO DEL SECOLO O DELLA RIVOLUZIONE PERDUTA (Harper Collins, pp. Si legge su ansa.it

“C’è una nuova generazione di lettori che socializza attraverso i libri” dice Gianni Giannantonio della libreria Feltrinelli - La cosa, come dire, che ci ha consolato è che negli ultimi anni nei giovani è aumentato l'uso e l'usufrutto del libro". Secondo fanpage.it