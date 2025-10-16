Una memoria da record mondiale Muzii al Festival CauthaMente Il cervello che va oltre ogni limite

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Lucente CORTONA Campione mondiale di memoria, divulgatore e giovane imprenditore del pensiero: Andrea Muzii sarà tra i protagonisti del Festival CauthaMente di Cortona, la rassegna in partenza ieri e che fino a sabato unirà scienza e curiosità in un dialogo aperto con studenti e pubblico. La sua lezione-show, dal titolo "Oltre i limiti della mente umana", si terrà sabato alle 17,30 e affronterà i temi della concentrazione, dell’allenamento mentale e della memoria come risorsa da coltivare in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale. Quando ti sei accorto di avere una memoria "diversa"? "Non c’è stato un momento preciso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una memoria da record mondiale muzii al festival cauthamente il cervello che va oltre ogni limite

© Lanazione.it - Una memoria da record mondiale. Muzii al Festival CauthaMente. Il cervello che va oltre ogni limite

Leggi anche questi approfondimenti

memoria record mondiale muziiUna memoria da record mondiale. Muzii al Festival CauthaMente. Il cervello che va oltre ogni limite - Campione mondiale di memoria, divulgatore e giovane imprenditore del pensiero: Andrea Muzii sarà tra i protagonisti del Festival CauthaMente di Cortona, la rassegna in partenza ieri e che fino a sabat ... Lo riporta lanazione.it

Duplantis tocca il cielo: vola a 6 metri e 30, nuovo record del mondo a Tokyo - Il campione svedese firma un altro record del mondo del salto con l’asta: questa volta porta il limite umano a 6 metri e 30 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Memoria Record Mondiale Muzii