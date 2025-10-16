Una legge per occuparvi casa ecco l' ultima follia di Pd e Av
Effetto Salis (Ilaria) o almeno le prime dosi. Il nome lo spiega subito: "Piano nazionale perla giustizia abitativa", quello che ieri hanno presentato a Montecitorio Pd, Avs e M5S con i deputati Marco Furfaro (il testimonial del Nazareno), Marco Grimaldi e Agostino Santillo, sotto l'egida dell'Unione Inquilini. Il passaggio in questione toglie subito qualunque dubbio sulle intenzioni dei proponenti: «Requisizione temporanea, non per la piccola proprietà, ma per i grandi speculatori che tengono decine di immobili sfitti». Il testimonial dem, Furfaro, lo confeziona così: «Vogliamo trasformare la casa in un diritto reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Una legge per occuparvi casa: l'ultima follia di #Pd e #Avs Intervista a #Salvini: #Stefano il governatore più giovane d'#Italia Minniti applaude Meloni: "Protagonista con Trump" ? Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #16ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X
"In Europa non avete mai saputo ciò che accadeva in Palestina. Prima eravate distratti dalla vostra guerra, poi dal sollievo che essa fosse finita: gioia e dolore vi hanno sempre impedito di occuparvi di noi. O forse vi occupavate troppo degli ebrei. L'averli perse - facebook.com Vai su Facebook
Simonetti, M5s, lavoriamo per modifica ingiusta legge sulla casa - La terza Commissione dell'Assemblea legislativa è al lavoro per definire "parametri che non escludano ma che invece garantiscano il diritto alla casa ai più bisognosi, con particolare attenzione ad ... Da ansa.it
Ultimo treno per i lavori di casa con detrazione al 50%. Dall’anno prossimo scende al 36% - Mancano solo poco più di tre mesi e poi dal 1° gennaio l’aliquota scenderà al 36%, mentre passerà al 30% ... repubblica.it scrive