Effetto Salis (Ilaria) o almeno le prime dosi. Il nome lo spiega subito: "Piano nazionale perla giustizia abitativa", quello che ieri hanno presentato a Montecitorio Pd, Avs e M5S con i deputati Marco Furfaro (il testimonial del Nazareno), Marco Grimaldi e Agostino Santillo, sotto l'egida dell'Unione Inquilini. Il passaggio in questione toglie subito qualunque dubbio sulle intenzioni dei proponenti: «Requisizione temporanea, non per la piccola proprietà, ma per i grandi speculatori che tengono decine di immobili sfitti». Il testimonial dem, Furfaro, lo confeziona così: «Vogliamo trasformare la casa in un diritto reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Una legge per occuparvi casa, ecco l'ultima follia di Pd e Av