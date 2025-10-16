Una grande mostra di pittura illustra il cinema dei Taviani

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte e incontra il cinema dei Taviani attraverso gli occhi di un gruppo di artisti provenienti dalle province di Firenze, Livorno, Pisa. La mostra si inaugura all’Orcio d’oro venerdì alle 18 e 30, a cura del gruppo LavorareCamminare, artisti di fama, ognuno con un’importante carriera alle spalle. Nato nel 2011 in seguito a un’esperienza espositiva realizzata nel 2011 ai Bottini dell’Olio di Livorno, il gruppo ha scelto un nome tratto da una canzone di Piero Ciampi, che esprime al meglio la concezione che i componenti hanno dell’arte: un’opera viva che si rinnova e si rigenera, opportunità di concreta attività volta a camminare, ovvero a sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una grande mostra di pittura illustra il cinema dei taviani

© Lanazione.it - Una grande mostra di pittura illustra il cinema dei Taviani

Altri contenuti sullo stesso argomento

grande mostra pittura illustraUna grande mostra di pittura illustra il cinema dei Taviani - L’arte e incontra il cinema dei Taviani attraverso gli occhi di un gruppo di artisti provenienti dalle province di Firenze, Livorno, Pisa. Scrive lanazione.it

grande mostra pittura illustraInaugurata oggi la mostra ‘BELLE ÉPOQUE…’ a Palazzo Blu - La grande mostra d'autunno a Palazzo Blu celebra la stagione d’oro dell’arte europea attraverso lo sguardo raffinato di tre grandi pittori italiani nella ... Riporta villegiardini.it

grande mostra pittura illustraPalazzo Bonaparte tempio dell'Art Nouveau, grande mostra su Mucha - ROMA (ITALPRESS) – Da domani, 8 ottobre, Palazzo Bonaparte a Roma si trasforma nel tempio dell’Art Nouveau presentando la più ampia ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Mostra Pittura Illustra