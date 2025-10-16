Una grande mostra di pittura illustra il cinema dei Taviani
L’arte e incontra il cinema dei Taviani attraverso gli occhi di un gruppo di artisti provenienti dalle province di Firenze, Livorno, Pisa. La mostra si inaugura all’Orcio d’oro venerdì alle 18 e 30, a cura del gruppo LavorareCamminare, artisti di fama, ognuno con un’importante carriera alle spalle. Nato nel 2011 in seguito a un’esperienza espositiva realizzata nel 2011 ai Bottini dell’Olio di Livorno, il gruppo ha scelto un nome tratto da una canzone di Piero Ciampi, che esprime al meglio la concezione che i componenti hanno dell’arte: un’opera viva che si rinnova e si rigenera, opportunità di concreta attività volta a camminare, ovvero a sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
