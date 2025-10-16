Una gara tra due auto nel parcheggio | Così hanno distrutto la mia macchina
Aveva lanciato un appello sui social per capire cosa fosse successo alla sua auto, che ha ritrovato semi distrutta nel parcheggio dell'ex Sporting. Adesso, grazie alle telecamere della zona, lo ha scoperto. “Ringrazio tutti per la solidarietà ricevuta sotto il post della Jeep tamponata - scrive. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Parte la gara della 2^ Divisione del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, in diretta da Magione! - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, incidente a Fuorigrotta: due auto si scontrano nell'area di parcheggio del Maradona - Erano circa le quattro di questa mattina quando due auto si sono violentemente scontrate nell’area di parcheggio adiacente lo stadio Maradona in ... Si legge su ilmattino.it
Biassa, pubblicata la gara per il nuovo parcheggio pubblico - Il Comune della Spezia ha pubblicato la gara per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di Biassa, in via Fabio Filzi. Secondo msn.com
Rogo nel parcheggio della concessionaria: due auto in fiamme, l’incendio è doloso - erano parcheggiate una di fianco all’altra, dietro la recinzione che dà sulla strada. Lo riporta corriereadriatico.it