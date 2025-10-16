Una fiaccolata per Pamela Genini lì dove è stata brutalmente uccisa dal compagno

Cittadini e residenti del quartiere Gorla di Milano riuniti per ricordare Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa nella serata di martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Una fiaccolata organizzata per il pomeriggio di domenica 19 ottobre. L'appuntamento è alle 17.30, presso i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

