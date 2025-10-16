Una donna si nasconde tra le auto scatta il blitz | trovata cocaina per oltre 27mila euro

Una donna che si nasconde tra le auto in sosta alla vista dei Carabinieri: il cuore che batte forte, lo sguardo che cerca una via d’uscita. È così che ha avuto inizio l’operazione che ha portato i militari a scovare cocaina per un valore stimato di oltre 27 mila euro e ad arrestare tre persone. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

RED SPIDER -VER- è una visual novel di stampo giapponese che, a giudicare dalle reazioni della community, è passata ampiamente inosservata su Steam. Il gioco ci porta in un'accademia misteriosa gestita da una donna che nasconde un segreto. Il protago - facebook.com Vai su Facebook

Milano: donna morta in un’auto parcheggiata/ È giallo: non aveva documenti, né ferite visibili - È un vero e proprio giallo quello che si nasconde dietro al ritrovamento a Milano di una donna morta in un’auto parcheggiata, con l’allarme lanciato nella prima serata di ieri da un passante che ha ... Scrive ilsussidiario.net

Milano, donna trovata morta in un'auto: nessun segno di violenza. La targa del veicolo è rumena - Una donna, non ancora identificata, è stata trovata morta a Milano all'interno di un'auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola. Come scrive ilmessaggero.it

Donna trovata morta in auto, nessun segno di violenza sul corpo: ha circa 40 anni e una targa rumena. Il mistero a Milano - Non presentava segni evidenti di violenza la donna trovata morta nella serata di domenica 29 giugno all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, a Milano. Lo riporta leggo.it