Una delegazione di Zelensky nelle fabbriche dei Tomahawk
La delegazione ucraina che si trova negli Usa per preparare l'arrivo di Zelensky venerdì ha incontrato ieri diversi produttori di armi a stelle e strisce, tra cui Raytheon, che produce
L'incontro, scrive il Financial Times citando fonti a conoscenza della questione, coinciderà con una serie di colloqui a Washington della durata di una settimana tra una delegazione ucraina e funzionari statunitensi. Zelensky ha incontrato Trump l'ultima volta il
Asse Zelensky-Trump: missili Tomahawk e sanzioni per "piegare" la Russia - Ottenuto il cessate il fuoco a Gaza, il tycoon torna sul conflitto più intrattabile.
Zelensky parla con Trump dei missili Tomahawk. "Dopo Gaza, puoi fermare la Russia" - Colloquio "molto positivo e produttivo", assicura il presidente ucraino, che elogia il presidente americano per i risultati ottenuti in Medio ...
Telefonata Trump-Zelensky, difesa aerea e missili Tomahawk: ecco di cosa hanno parlato - Un colloquio di mezz'ora all'indomani del feroce attacco russo alle centrali energetiche ucraine.