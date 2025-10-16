Una cortigiana Giorgia Meloni insultata così sotto gli occhi di Floris | caos totale in studio VIDEO

ROMA – Uno scenario già visto. Quando la sinistra si trova in difficoltà, spesso reagisce con una strategia nota: accusare, fuggire dalle responsabilità – anche dagli studi televisivi – e, soprattutto, attaccare l’avversario politico con toni sopra le righe. A incarnare perfettamente questa modalità è ancora una volta Maurizio Landini, segretario della Cgil, che durante l’ultima puntata di DiMartedì su La7 ha rivolto pesanti accuse alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando a definirla “ la cortigiana di Trump ”. Il tema era il conflitto in Medio Oriente e le posizioni assunte dall’Italia in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Una cortigiana”. Giorgia Meloni insultata così sotto gli occhi di Floris: caos totale in studio (VIDEO)

Scopri altri approfondimenti

Maurizio Landini definisce cortigiana di Trump Giorgia Meloni, la reazione di Giovanni Floris e il chiarimento del sindacalista - X Vai su X

Maurizio Landini definisce cortigiana di Trump Giorgia Meloni, la reazione di Giovanni Floris e il chiarimento del sindacalista - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Landini definisce Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump", la reazione di Floris: "Termine sessista" - Giovanni Floris lo richiama a correggere la definizione sessista. Come scrive virgilio.it

Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo' - Duro affondo della premier Giorgia Meloni contro l'iniziativa "gratuita, pericolosa, irresponsabile" della Flotilla e contro l'opposizione che, "non avendo grandi materie sulle quali mobilitarsi in ... Scrive ansa.it

Palestina, ecco perché al momento Meloni è contraria al riconoscimento dello Stato - Giorgia Meloni, volando verso New York per partecipare all’Assemblea Generale dell’Onu, ha chiarito, in via informale, quella che è a tutti gli ... Come scrive iltempo.it