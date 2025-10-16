Una coalizione molto incerta per Giani
Cosimo Carriero, presidente di Gioventù Nazionale Empoli e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, interviene a proposito dell’esito delle elezioni regionali. "Le regionali toscane – scrive Carriero – hanno consegnato un risultato netto: Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione con quasi il 54% dei voti, distanziando di tredici punti il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Dietro la compattezza apparente della coalizione di centrosinistra si cela un intreccio di contraddizioni e fragilità politiche che rendono questa vittoria più complessa di quanto sembri". 🔗 Leggi su Lanazione.it
