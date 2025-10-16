Un viaggio visivo nel mondo dell’immaginazione | pannelli colorati donati alla scuola nel nome di Gianni Rodari

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla scuola primaria Gianni Rodari di Forlì sono stati consegnati i pannelli scenografici realizzati dagli studenti della classe di Scenografia del liceo artistico e musicale Canova. Le opere, nate in occasione della seconda edizione del festival “Fantasia: un ponte tra Gianni Rodari e Michael. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

