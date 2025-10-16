Un ulivo per Federico Salvagni il giovane investito e ucciso a 16 anni da un’auto pirata

Un ulivo per Federico Salvagni a Latina. C’è stata nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, la cerimonia in piazzale Vittime della Strada dove è stato piantato un ulivo in memoria del 16enne morto la notte del 15 agosto lungo la strada che collega San Felice Circeo con Terracina, travolto e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

