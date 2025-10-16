Un tumore quattro ori olimpici e una lettera a se stessa da bambina | si ritira a 25 anni la campionessa australiana Ariarne Titmus

«Cara Ariarne di sette anni, ti ritiri dal nuoto agonistico, 18 li hai trascorsi in piscina, 10 a rappresentare il tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e hai anche vinto: i sogni che avevi si sono avverati tutti, ora assicurati di godere di ogni istante della tua vita». A sorpresa, a soli 25 anni, Ariarne Titmus, una delle più grandi nuotatrici di sempre, 4 ori olimpici e altrettanti mondiali,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un tumore, quattro ori olimpici e una lettera a se stessa da bambina: si ritira a 25 anni la campionessa australiana Ariarne Titmus

