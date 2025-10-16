Un tratto di via Riviera di Chiaia chiude per lavori per due mesi e mezzo

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha istituto il divieto di transito veicolare in un tratto di via Riviera di Chiaia, in vigore dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026, per lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro.Il tratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tratto via riviera chiaiaNapoli, divieto di circolazione in via Riviera di Chiaia per lavori - Dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026 è istituto il divieto di transito veicolare in Via Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via San ... Da ilmattino.it

Inseguimento con scontro sulla Riviera di Chiaia, ma è un film: si gira “Mica è colpa mia” - Un inseguimento in auto che si conclude con uno scontro sulla Riviera di Chiaia in piena notte. Scrive fanpage.it

Napoli, ruba un telefonino: arrestato 35enne in via Riviera di Chiaia - Nella giornata di ieri, la polizia di stato ha tratto in arresto un 35enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tratto Via Riviera Chiaia