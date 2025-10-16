Un tratto di via Riviera di Chiaia chiude per lavori per due mesi e mezzo
Il Comune di Napoli ha istituto il divieto di transito veicolare in un tratto di via Riviera di Chiaia, in vigore dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026, per lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro.Il tratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
