Un teatro in carcere una speranza per i giovani di Nisida

Il via di una raccolta fondi con il ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un teatro in carcere, una speranza per i giovani di Nisida

Argomenti simili trattati di recente

Festival regionale di Teatro in Carcere si conclude a Ancona. Il 17 ottobre tavola rotonda e spettacolo al Teatro delle Muse #ANSA - X Vai su X

?Venerdì 17 ottobre ad Ancona arriva il 'Festival Regionale di teatro in carcere nelle Marche' con una tavola rotonda e uno spettacolo, per il programma completo, cliccate il post! - facebook.com Vai su Facebook

“Fuochi di Speranza”: il cinema sociale porta la luce del riscatto in carcere - Dopo aver raccontato sul grande schermo le vite fragili di adolescenti di un quartiere popolare di Crotone, il docufilm Lux Santa viene proiettato in alcuni istituti penitenziari per stimolare la rifl ... Si legge su iodonna.it

Teatro, Giovani e Futuro: finanziamento per i Comuni di Basicò e Montalbano - L’Associazione Montalbano Cultura Aps ha ottenuto un finanziamento di 70 mila euro, dal Fondo per le Politiche Giovanili - Segnala 98zero.com

Giubileo dei Giovani: don Burgio, “speranza è dolore che non si arrende” - Con questa immagine intensa don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile di Milano e fondatore della comunità Kayrós, ha aperto la sua testimonianza ... Lo riporta agensir.it