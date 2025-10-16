Un taglio di 3 centimetri | l' innovativo intervento salvavita al cuore per la prima volta al Monzino
Un taglio di soli tre centimetri. Piccolo. Ma sufficiente a salvare una vita. L'incisione chirurgica è stata effettuata nel corso di un'operazione salvavita innovativa, per la prima volta effettuata anche al Centro cardiologico Monzino di Milano, centro di eccellenza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
