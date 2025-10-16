Un sottopasso mitico in via Indipendenza spunta un nuovo murales dedicato agli dei dell’Olimpo

Riminitoday.it | 16 ott 2025

Icaro che cade dal cielo, il porcello alato di Epicuro, una reinterpretazione de “Il Bacchino malato” di Caravaggio, Medusa con la sua chioma strisciante, il fascino di Afrodite. Un sottopassomitico” quello di via Indipendenza che ha visto spuntare su una delle pareti una nuova opera pittorica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

