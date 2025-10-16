Un Santo laico

Lanotiziagiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo vuole dedicare una festività a San Francesco, ma Mattarella obietta: e perché Santa Caterina no? Mi sembra il teatrino della parrocchietta. Marta Cosenza Via email Gentile lettrice, non ho nulla contro San Francesco e Santa Caterina. Da ateo, studio la storia e so che il loro pensiero s’inquadra in un tempo preciso. E noto quanto diversa sia stata la predicazione francescana da quella invece d’un altro frate, Girolamo Savonarola (1452-1498), che due secoli più tardi sprofondò Firenze in un incubo oscurantista e finì torturato e bruciato per ordine del Papa. Famose le sue tirate contro le donne, causa di lussuria e perdizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

