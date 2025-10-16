Un Santo laico
Il governo vuole dedicare una festività a San Francesco, ma Mattarella obietta: e perché Santa Caterina no? Mi sembra il teatrino della parrocchietta. Marta Cosenza Via email Gentile lettrice, non ho nulla contro San Francesco e Santa Caterina. Da ateo, studio la storia e so che il loro pensiero s’inquadra in un tempo preciso. E noto quanto diversa sia stata la predicazione francescana da quella invece d’un altro frate, Girolamo Savonarola (1452-1498), che due secoli più tardi sprofondò Firenze in un incubo oscurantista e finì torturato e bruciato per ordine del Papa. Famose le sue tirate contro le donne, causa di lussuria e perdizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
#santodelgiorno #12ottobre San Serafino da #montegranaro fratello laico #cappuccino che, come scrive San #GiovanniPaoloII, «aveva assimilato così profondamente l’esortazione evangelica a "pregare sempre, senza stancarsi mai" che la sua mente restava - facebook.com Vai su Facebook
Un Santo laico - Il governo vuole dedicare una festività a San Francesco, ma Mattarella obietta: e perché Santa Caterina no? Come scrive lanotiziagiornale.it
SAN FRANCESCO/ Un santo “laico” che ha spiazzato la Chiesa - Un aiuto a riscoprire l'uomo Francesco d'Assisi, oltre la riduzione entro la quale la Chiesa del suo tempo lo ha in qualche modo forzato, viene dal lavoro di Chiara Frugoni. Lo riporta ilsussidiario.net
Quel «santo laico» troppo dimenticato - Randazzo, instancabile, continua a sfornare esposti a raffica al Csm e al presidente della ... Segnala ilgiornale.it