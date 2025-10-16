Un progetto che raccoglie 16 brani che raccontano l' ultimo anno della sua vita tra emozioni personali e collettive

A ngelina Mango ha sorpreso tutti, pubblicando a sorpresa il suo nuovo album, intitolato Caramé, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un progetto che raccoglie 16 brani, tutti scritti e prodotti dall’artista, in cui racconta l’ultimo anno della sua vita, tra emozioni personali e collettive. Il ritorno di Angelina Mango, il duetto emozionate sul palco di Olly X Leggi anche › Angelina Mango, il post su Sanremo: «Vi guarderò col cuore pieno e farò il tifo per tutti voi» Angelina Mango, il nuovo album. Per Angelina Mango Caramé rappresenta un lavoro spontaneo e autentico, come suggerisce il titolo stesso, che vuole evocare «la decorazione di una torta con cui gli amici ti sorprendono (evocata dall’immagine di copertina ndr) o l’inizio di una lettera personale». 🔗 Leggi su Iodonna.it

