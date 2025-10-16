un pregiudicato tra i clienti licenza sospesa per il bar

All’interno di quel bar, benché avesse cercato di fuggire, avevano arrestato un noto pregiudicato nonostante il titolare avesse cercato di ostacolare i poliziotti in azione. Per questo motivo il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la sospensione della licenza del locale di Porto Sant’Elpidio situato in piazza Giovanni XXIII. Il provvedimento arriva a seguito dei gravi episodi verificatisi lo scorso 3 ottobre all’interno dell’esercizio commerciale. In quella circostanza, gli agenti della squadra mobile avevano arrestato, all’interno del locale, al termine di un lungo inseguimento, un uomo di 50anni residente a Fermo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

