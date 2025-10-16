Un pregiudicato tra i clienti Licenza sospesa per il bar
All’interno di quel bar, benché avesse cercato di fuggire, avevano arrestato un noto pregiudicato nonostante il titolare avesse cercato di ostacolare i poliziotti in azione. Per questo motivo il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la sospensione della licenza del locale di Porto Sant’Elpidio situato in piazza Giovanni XXIII. Il provvedimento arriva a seguito dei gravi episodi verificatisi lo scorso 3 ottobre all’interno dell’esercizio commerciale. In quella circostanza, gli agenti della squadra mobile avevano arrestato, all’interno del locale, al termine di un lungo inseguimento, un uomo di 50anni residente a Fermo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
"Anche tu pregiudicato?" Catania: clienti con precedenti per mafia e rapina, chiuso il bar https://siciliaweb.it/2025/09/anche-tu-pregiudicato/… - X Vai su X
La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 47 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile da qualche giorno avevano posto l’attenzione verso un pregiud - facebook.com Vai su Facebook
Un pregiudicato tra i clienti. Licenza sospesa per il bar - Una decina di giorni fa nel locale di piazza Giovanni XXIII venne arrestato un 50enne per faccende di droga: quindici giorni di stop dal questore. Lo riporta msn.com
Frequentato da pregiudicati, sospesa licenza a bar di Lamezia Terme - Il Questore della provincia di Catanzaro ha disposto la chiusura temporanea per 15 giorni di un bar situato nel centro di Lamezia Terme, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di ... rainews.it scrive
Bar teatro di rissa e ritrovo di pregiudicati, il Questore sospende la licenza - Dopo i controlli effettuati dalla Divisione Amministrativa della Questura è stato notificato al titolare del Bar Luimar (Via Caduti dei Bombardamenti dell'Estate '43, prosecuzione via Gioberti) il ... Secondo foggiacittaaperta.it