Un Posto al Sole | che fine ha fatto la chiavetta di Gennaro?

Scopri il mistero della chiavetta scomparsa con le confessioni di Gagliotti: intrighi, ipotesi e colpi di scena C'è un mistero che aleggia su Un Posto al Sole e si nasconde in un oggetto tanto piccolo quanto esplosivo: una chiavetta USB. Conteneva le confessioni di Gagliotti, parole pronte a scardinare equilibri, smascherare bugie, far tremare il sistema. Ma ora, quella chiavetta. è sparita. Tutto è cominciato ai cantieri. La tensione era palpabile, le emozioni pronte a scoppiare. Gennaro l'aveva ricevuta da Marina, tramite Antonietta. Doveva custodirla, forse usarla come arma. Ma nel caos, qualcosa è andato storto.

