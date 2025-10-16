Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025 | Rosa si lascia guidare dal cuore chi sceglierà tra Pino e Damiano?
Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa succederà la prossima settimana a ? Ecco le trame delle puntate : --> https://www.tvsoap.it/2025/10/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-20-al-24-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano? - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2025 su Rai3. Come scrive comingsoon.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 17 ottobre: Rosa prende una decisione tra Pino e Damiano - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Si legge su msn.com
Un Posto Al Sole, anticipazioni venerdì 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore - Come vedremo in queste anticipazioni di Un Posto al Sole riferite alla puntata che andrà in onda il giorno venerdì 17 ottobre 2025, Rosa si lascia guidare dal cuore per decidere tra Pino e Damiano. Come scrive msn.com