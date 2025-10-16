Un po’ di veleno nel tè Orrore contro i giornalisti Rai per l’opinionista tv e scrittore finisce malissimo

È stato deciso: lo scrittore e opinionista spesso ospite in programmi della televisione italian dovrà affrontare un processo per le sue dichiarazioni rilasciate nell’agosto del 2024 contro due giornalisti italiani. La notizia arriva direttamente dal tribunale di Milano, che ha valutato il contenuto dei video pubblicati sul canale YouTube dello scrittore moldavo tra il 16 e il 20 agosto di quell’anno. In quelle registrazioni, l’opinionista aveva utilizzato parole pesanti, che avevano immediatamente suscitato indignazione nel mondo dell’informazione e oltre. In uno dei passaggi più discussi si era lasciato andare a frasi come: “Se un giorno vi troverete un po’ di polonio nel tè, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli (. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it