La musica torna a risuonare tra i luoghi d’arte di Monza, lasciando le sue “impronte sonore“. È questo il titolo evocativo scelto per la nuova edizione di “ Un piano per la città “, la rassegna pianistica che riempie gli anni di intermezzo del biennale Concorso pianistico Internazionale Rina Sala Gallo. Presentata ieri in Comune, l’edizione 2025 - in programma dal 24 al 26 ottobre - propone tre giorni di concerti e incontri che uniscono eccellenza musicale, nuove generazioni di talenti e un profondo legame col territorio. Ad aprire la rassegna, venerdì 24, sarà il Trio Hèrmes, formato da Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un piano per la città, torna la magia. Le "impronte sonore" a Monza. Giovani musicisti pronti a incantare