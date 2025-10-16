Un PC laptop con display estensibile il concept Lenovo ora è realtà
Milano, 16 ott. (askanews) - Un rollable, con un display arrotolabile che si estende con un click da 14 a 16.7 pollici fornendo quindi uno schermo di grandi dimensioni in un portatile. Da concept è diventato una realtà da portare a casa e utilizzare in ogni occasione il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, come ha spiegato Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader, Lenovo Italia: "Sì, allora abbiamo un bellissimo prodotto, un PC che ha uno schermo che si estende, rollable. In pratica cosa succede? Secondo le esigenze, premendo semplicemente un tasto, lo schermo del PC inizierà a scorrere e si allungherà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
