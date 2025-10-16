Un nuovo spazio per l' attività motoria alla Primaria Isidoro del lungo di Montevarchi
Arezzo, 16 ottobre 2025 – . E' questo il risultato di un intervento di riqualificazione da 10 mila euro che l'Amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico, accogliendo la richieita dalla scuola, come spiegano L'assessore ai Lavori pubblici Giacomo branbdi e la Dirigente dell'IC Petrarca Simona Chimentelli " Abbiamo risposto a questa esigenza - afferma l'Assessore Brandi - di adibire una stanza per le attività motorie e di gioco dei bambini. Una richiesta che non è stato semplice soddisfare valutando la storicità dell'edificio in cui intervenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
