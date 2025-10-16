Un nuovo è prestigioso incarico per la vibonese Sonia Demurtas
Vibo Valentia – vogliamo parlare di Sonia Demurtas: la voce autorevole della critica d’arte contemporanea, la quale entra a fare parte della” Fondazione Mundilive” di Chiara Immordino Doria. In un tempo in cui l’arte cerca nuovi linguaggi per raccontarsi, la figura della critica d’arte diventa sempre più centrale nel costruire ponti tra creatori e pubblico. Infatti tra le personalità più autorevoli e appassionate nel panorama contemporaneo, spicca quella di Sonia Demurtas, recentemente nominata critica d’arte ufficiale della Fondazione Mundilive di Chiara Immordino Doria. Un riconoscimento prestigioso che la proietta, ancora una volta, al centro di iniziative culturali di respiro internazionale, con eventi di grande rilievo già in fase di progettazione tra Roma, Parigi e Milano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
