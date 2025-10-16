Un morto e più di cento feriti dopo una grande manifestazione a Lima in Perù

Una persona è morta e più di cento sono rimaste ferite negli scontri scoppiati a Lima, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, al termine di una grande manifestazione dei giovani contro la classe politica e la criminalità organizzata. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Un morto e più di cento feriti dopo una grande manifestazione a Lima, in Perù

