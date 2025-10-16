Un monumento di carta martedì 21 ottobre presentazione del libro di De Luna e Giuva all' Archivio di Stato
Martedì 21 ottobre, alle 16.30 nella sala dell’Archivio di Stato di Livorno, si terrà la presentazione del volume di Giovanni De Luna e Linda Giuva “Un monumento di carta. La Segreteria particolare del Duce 1922-1943” (ed. Feltrinelli, Milano 2024). L’iniziativa è organizzata e promossa da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel cuore di Oristano, tra le vie del centro storico, si erge maestoso il Monumento a Eleonora d’Arborea, la giudicessa che rese la Sardegna un esempio di modernità con la sua leggendaria Carta de Logu. Inaugurata nel 1881 e realizzata dallo scultore fio - facebook.com Vai su Facebook